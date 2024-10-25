Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 25 октября 2024Экономика

Аренда квартир в центре Москвы подорожала на треть

ЦИАН: средняя стоимость аренды «однушки» в центре Москвы выросла на 31 %

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в центре Москвы по итогам высокого сезона с августа по октябрь выросла почти на треть. Об этом со ссылкой на аналитиков ЦИАН сообщил РБК.

По информации экспертов, аренда «однушки» в ЦАО за указанный период подорожала на 31 процент и достигла 104 тысяч рублей в месяц. Среди отдельных районов центра столицы наибольшая положительная динамика наблюдалась в Мещанском (плюс 49 процентов) и Таганском (плюс 40 процентов). Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связал лидерство этих локаций с тем, что у них наибольшая доля территорий, застроенных обычными домами советской постройки. «В распределении по типам застройки самый заметный рост — в серийных домах 1960–1990-х, а также в номенклатурных кирпичных башнях советской постройки», — уточнил он. Что касается недавно сданных домов, рост ставки там был, наоборот, незначительным, на уровне инфляции.

Кроме того, специалисты проанализировали, насколько подорожала аренда в отдельных районах центра Москвы за год. Так, наибольший прирост цен на съемные однокомнатные квартиры был зафиксирован на Арбате (плюс 39 процентов, до 127 тысяч рублей), а также в Тверском районе и Хамовниках — на 38 и 36 процентов, до 123 и 111 тысяч рублей соответственно.

Ранее в октябре эксперт по недвижимости Роман Жуков заявил, что стоимость съемного жилья в РФ резко повысилась из-за недоступной для большинства граждан ипотеки.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Минобороны рассказало о преимуществах «Суперкама»

      Жена шефа Ивлева раскрыла секрет стройности

      Шеф-повар ресторана набросился на пожилого туриста из-за критики его блюда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше