Аренда квартир в центре Москвы подорожала на треть

ЦИАН: средняя стоимость аренды «однушки» в центре Москвы выросла на 31 %

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в центре Москвы по итогам высокого сезона с августа по октябрь выросла почти на треть. Об этом со ссылкой на аналитиков ЦИАН сообщил РБК.

По информации экспертов, аренда «однушки» в ЦАО за указанный период подорожала на 31 процент и достигла 104 тысяч рублей в месяц. Среди отдельных районов центра столицы наибольшая положительная динамика наблюдалась в Мещанском (плюс 49 процентов) и Таганском (плюс 40 процентов). Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связал лидерство этих локаций с тем, что у них наибольшая доля территорий, застроенных обычными домами советской постройки. «В распределении по типам застройки самый заметный рост — в серийных домах 1960–1990-х, а также в номенклатурных кирпичных башнях советской постройки», — уточнил он. Что касается недавно сданных домов, рост ставки там был, наоборот, незначительным, на уровне инфляции.

Кроме того, специалисты проанализировали, насколько подорожала аренда в отдельных районах центра Москвы за год. Так, наибольший прирост цен на съемные однокомнатные квартиры был зафиксирован на Арбате (плюс 39 процентов, до 127 тысяч рублей), а также в Тверском районе и Хамовниках — на 38 и 36 процентов, до 123 и 111 тысяч рублей соответственно.

Ранее в октябре эксперт по недвижимости Роман Жуков заявил, что стоимость съемного жилья в РФ резко повысилась из-за недоступной для большинства граждан ипотеки.