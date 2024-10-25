Блогерша побывала в США и описала одно отличие страны от России фразой «никак не привыкну»

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одно отличие страны от России фразой «никак не привыкну». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в России поход в магазин всегда становится стрессом для человека. К примеру клиента могут обобрать или продать ему гнилой продукт. А в Америке все наоборот, заметила блогерша.

«Никто тебя не обвесит и не подложит испорченный продукт. Это само собой разумеется. Причем, если что-то не понравилось, можно вернуть товар даже без чека», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала на Аляске и заехала в русскую деревню под названием Вознесенка. По ее словам, из достопримечательностей там было только кладбище.