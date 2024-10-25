Coca-Cola отзовет десятки миллионов бутылок из-за опасных частиц

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра. Причиной, по данным агентства APA, стали риски попадания внутрь опасных частиц.

Есть вероятность, что в небольшое количество бутылок могли попасть фрагменты металла, приводит издание комментарий компании. Такие риски возникли из-за сбоя на производстве: судя по всему, в процессе розлива лимонада сломалось сито.

Употребление такой продукции может нанести вред здоровью, поэтому компания решила изъять всю партию. Под отзыв попали напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности от 4 февраля по 12 апреля 2025 года. Это первый настолько масштабный отзыв продукции в Австрии. На данный момент пострадавших вследствие употребления напитка нет.

Ранее из-за проблем с задержкой изображения Tesla отозвала 27 тысяч электромобилей Cybertruck. Решать проблему компания собиралась путем обновления программного обеспечения. Само обновление ПО для владельцев электромобилей с 25 ноября станет бесплатным, пообещали там.