Обнаружена польза получасовых упражнений при диабете

Получасовые аэробные упражнения оказались полезны при диабете II типа

Итальянские ученые обнаружили пользу одной получасовой сессии аэробных упражнений, которая может существенно снизить уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшить чувствительность к инсулину у здоровых молодых взрослых. Эти результаты были опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation.

Исследование показало, что однократная тренировка приводит к улучшению метаболизма глюкозы, что играет ключевую роль в профилактике диабета II типа. Одна аэробная сессия привела к снижению уровня глюкозы после нагрузки, что подтверждает важность даже кратковременной физической активности для регулирования уровня сахара в крови.

В исследовании приняли участие 32 здоровых человека в возрасте от 20 до 35 лет. Участники не имели диабета, не принимали лекарства и не занимались соревновательными видами спорта. Исследование проводилось с использованием перорального теста на толерантность к глюкозе (OGTT) до и после легкой пробежки, которая длилась 30 минут с интенсивностью 60-65 процентов от максимального потребления кислорода (VO2 max).

Через 24 часа после тренировки участники прошли повторный тест OGTT. Результаты показали снижение уровня глюкозы натощак с 82,8 миллиграмма на децилитр (мг/дл) до 78,5 мг/дл, а уровень глюкозы через один час после нагрузки снизился с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл. Также наблюдалось значительное снижение уровня инсулина после нагрузки — с 57,4 микроединиц на миллилитр (мкМЕ/мл) до 43,5 мкМЕ/мл.

Чувствительность к инсулину улучшилась, что подтверждается увеличением индексов Matsuda (с 7,79 до 9,02) и QUICKI (с 0,36 до 0,38). Показатель резистентности к инсулину HOMA-IR снизился с 1,51 до 1,28, что также свидетельствует о позитивных изменениях в метаболизме.

Эти результаты показывают, что даже одна сессия аэробных упражнений может значительно улучшить контроль уровня глюкозы и снизить риск развития диабета II типа.