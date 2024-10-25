Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 25 октября 2024Наука и техника

Обнаружена польза получасовых упражнений при диабете

Получасовые аэробные упражнения оказались полезны при диабете II типа

Фото: PeopleImages.com - Yuri A Shutterstock / Fotodom  

Итальянские ученые обнаружили пользу одной получасовой сессии аэробных упражнений, которая может существенно снизить уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшить чувствительность к инсулину у здоровых молодых взрослых. Эти результаты были опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation.

Исследование показало, что однократная тренировка приводит к улучшению метаболизма глюкозы, что играет ключевую роль в профилактике диабета II типа. Одна аэробная сессия привела к снижению уровня глюкозы после нагрузки, что подтверждает важность даже кратковременной физической активности для регулирования уровня сахара в крови.

В исследовании приняли участие 32 здоровых человека в возрасте от 20 до 35 лет. Участники не имели диабета, не принимали лекарства и не занимались соревновательными видами спорта. Исследование проводилось с использованием перорального теста на толерантность к глюкозе (OGTT) до и после легкой пробежки, которая длилась 30 минут с интенсивностью 60-65 процентов от максимального потребления кислорода (VO2 max).

Через 24 часа после тренировки участники прошли повторный тест OGTT. Результаты показали снижение уровня глюкозы натощак с 82,8 миллиграмма на децилитр (мг/дл) до 78,5 мг/дл, а уровень глюкозы через один час после нагрузки снизился с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл. Также наблюдалось значительное снижение уровня инсулина после нагрузки — с 57,4 микроединиц на миллилитр (мкМЕ/мл) до 43,5 мкМЕ/мл.

Чувствительность к инсулину улучшилась, что подтверждается увеличением индексов Matsuda (с 7,79 до 9,02) и QUICKI (с 0,36 до 0,38). Показатель резистентности к инсулину HOMA-IR снизился с 1,51 до 1,28, что также свидетельствует о позитивных изменениях в метаболизме.

Эти результаты показывают, что даже одна сессия аэробных упражнений может значительно улучшить контроль уровня глюкозы и снизить риск развития диабета II типа.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились новые купюры на 5000 рублей. Как они выглядят и где их можно встретить?

      Мужчина распознал сердечный приступ у беременной подруги по храпу

      В российском городе спасли проглотившего монету двухлетнего ребенка

      В Сербии заявили о невозможности победить Россию

      Врачи предупредили три категории россиян о повышенном риске инсульта

      Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде до и после похудения

      Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

      Задержание замглавы Минэнерго России по делу о мошенничестве попало на видео

      Путин поздравил Токаева с Днем республики

      Минтруд захотел повысить квоту на наем иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше