Додик заявил об отсутствии совместных с РФ лагерей для дестабилизации Молдавии

Додик: совместных с РФ лагерей для для дестабилизации Молдавии не существует

В Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) нет совместных с Россией лагерей, созданных для подготовки дестабилизации ситуации в Молдавии. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Это - абсолютная ложь. Но (США — прим. "Ленты.ру") хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу», — подчеркнул он. Додик отметил, что с таким заявлением выступило американское посольство в Боснии.

Путин назвал подобные утверждения «попыткой демонизировать Россию». Глава государства также счел «полной чушью» заявления, что Москва стоит за беспорядками в некоторых западных столицах. «Нам еще только этого не хватало. Да и инструментов у нас таких нет», — подчеркнул он.