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02:05, 25 октября 2024Бывший СССР

Додик заявил об отсутствии совместных с РФ лагерей для дестабилизации Молдавии

Додик: совместных с РФ лагерей для для дестабилизации Молдавии не существует
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

В Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) нет совместных с Россией лагерей, созданных для подготовки дестабилизации ситуации в Молдавии. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Это - абсолютная ложь. Но (СШАприм. "Ленты.ру") хотят именно таким образом осуществлять давление и отравлять атмосферу», — подчеркнул он. Додик отметил, что с таким заявлением выступило американское посольство в Боснии.

Путин назвал подобные утверждения «попыткой демонизировать Россию». Глава государства также счел «полной чушью» заявления, что Москва стоит за беспорядками в некоторых западных столицах. «Нам еще только этого не хватало. Да и инструментов у нас таких нет», — подчеркнул он.

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      Сергей Грехов
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