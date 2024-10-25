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18:02, 25 октября 2024Экономика

ФАТФ решила не включать Россию в черный список юрисдикций

ФАТФ не включила РФ в черный список юрисдикций как финансово неблагонадежную

Фото: Markus Schreiber / AP

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила не включать Россию в черный список юрисдикций. Об этом со ссылкой на итоговое коммюнике по итогам пленарной сессии организации сообщает РИА Новости.

В ФАТФ не нашли объективных причин для включения РФ в список финансово неблагонадежных юрисдикций, несмотря на давление со стороны Украины. Сейчас в перечне числятся три страны: Иран, КНДР и Мьянма — как отмечают в организации, эти государства имеют «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве страны — члена организации», — отметили в ФАТФ.

Тем не менее членство РФ в организации все так же приостановлено. Как отметили в ФАТФ, все юрисдикции должны «проявлять бдительность» в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом санкций, принятых против России.

ФАТФ приостановила членство России 24 февраля 2023 года. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. РФ при этом сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

В Росфинмониторинге отмечали, что из-за нежелания служб финансовой разведки других стран сотрудничать с Россией ведомство сталкивается с проблемами при раскрытии преступлений. Из-за «молчаливых отказов» Росфинмониторинг не смог раскрыть аферу международной группы, от которой пострадали более 100 человек. Несмотря на неоднократные запросы, сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались.

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      Вячеслав Агапов
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