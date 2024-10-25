Интервью Трампа с бессвязными и ложными высказываниями отредактировали перед публикацией

CNN: Fox News отредактировал интервью Трампа с бессвязными и ложными ответами

Интервью кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на телеканале Fox News отредактировали, его «бессвязные и ложные высказывания» вырезали. Об этом сообщил телеканал CNN.

Речь идет о появлении Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Выводы о том, что интервью было отредактировано, CNN сделал после просмотра полного видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Кроме того, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ Трампа вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США.

Ранее Харрис отказалась дать интервью Bloomberg касательно своей экономической повестки. В ходе интервью Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит деньги из бюджета, как «пьяные матросы». В качестве примера он привел финансирование инициатив, связанных с борьбой с климатическими изменениями.