Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:12, 25 октября 2024Ценности

Интимный момент Джастина и Хейли Бибер попал в объективы папарацци

Папарацци сняли хватающего за ягодицы модель Хейли Бибер певца Джастина Бибера

Фото: @haileybieber

Интимный момент американского певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер попал в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли знаменитостей на вечеринке в честь бренда манекенщицы Rhode в Беверли-Хиллз. При этом на фото видно, что исполнитель схватил супругу за ягодицы.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Для упомянутого случая модель надела классический брючный костюм в полоску с мужского плеча, рубашку и галстук. Ее муж, в свою очередь, выбрал свободные штаны, клетчатую рубашку и панаму.

Ранее в октябре жена Джастина Бибера прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов. Дочь актера Стивена Болдуина попала в объективы уличных фотографов после занятий пилатесом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Россиянин пойдет под суд за стрельбу по посетителям кафе

      Российским туристам посоветовали не заселяться в определенные номера гостиниц

      Путин назвал площадь территории с заблокированными солдатами ВСУ в Курской области

      Вучич рассказал об открытии посольства Сербии в Киеве

      Названы самые мистические места для путешествий в России

      Путин сообщил о надежном кольце вокруг ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали самый выгодный способ вложения денег

      Россиянин заступился за девушку и получил ножевое ранение от оппонента

      Оскароносный режиссер поддержал Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше