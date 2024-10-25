Интимный момент Джастина и Хейли Бибер попал в объективы папарацци

Интимный момент американского певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер попал в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Уличные фотографы сняли знаменитостей на вечеринке в честь бренда манекенщицы Rhode в Беверли-Хиллз. При этом на фото видно, что исполнитель схватил супругу за ягодицы.
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Для упомянутого случая модель надела классический брючный костюм в полоску с мужского плеча, рубашку и галстук. Ее муж, в свою очередь, выбрал свободные штаны, клетчатую рубашку и панаму.
Ранее в октябре жена Джастина Бибера прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов. Дочь актера Стивена Болдуина попала в объективы уличных фотографов после занятий пилатесом.