Канадская фигуристка похвалила прошедший в России турнир

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек похвалила прыжковый турнир в России

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек поделилась своим мнением о прыжковом турнире, который проводится в России. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка похвалила турнир и посчитала, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен взять его на заметку. «Выросло новое поколение, которым сложнее фокусироваться на длинном формате соревнований, а из-за сидения в соцсетях они привыкли получать быстрые эмоции», — заявила она.

Кубок Первого канала — коммерческий турнир по фигурному катанию, организованный Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Он проводится с 2021 года.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.