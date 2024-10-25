Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

Литва начнет демонтировать линии электропередачи с РФ и Белоруссией в 2025 году

Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года, передает ТАСС сообщение оператора электросетей страны Litgrid.

«Все линии на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля, когда прекратится действие договора об электроснабжении», — указано в сообщении оператора.

Отмечается, что вслед за этим начнется снос ненужной инфраструктуры электропередачи.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что страны Прибалтики уже начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией. По его словам, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.