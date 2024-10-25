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13:14, 25 октября 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян брать пример с моржей в вопросе питания

Малышева заявила, что людям нужно учиться у моржей есть неперевариваемую пищу

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян брать пример с моржей в вопросах питания. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что нередко моржи вместе с рыбой съедают песок и камни. Специалист отметил, что если провести аналогию с человеком, то в качестве трудноперевариваемых веществ может служить клетчатка.

По словам Малышевой, клетчатка помогает выводить жиры и канцерогены из организма во время посещения туалета. «Недовсасывается холестерин. 15-20 процентов не всасывается, потому что клетчатка не дает. Она его обволакивает и выводит вместе со стулом», — объяснила врач. Она заявила, что людям нужно учиться у моржей есть неперевариваемую пищу.

Ранее Малышева призвала россиян брать пример со слонов. По ее словам, людям так же, как и этим животным, нужно регулярно промывать нос.

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      Мария Большакова
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