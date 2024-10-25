Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 25 октября 2024Силовые структуры

Место нападения на покупателей российского гипермаркета попало на видео

Появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Петербурге

В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах один работник магазина смотрит на пострадавших и просит другого принести атпечку, после чего опускается к лежащему на полу человеку и пытается оказать ему первую помощь.

По предварительной информации, ранения получили шесть человек. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе. Отмечается, что сейчас магазин закрыт, а на месте происшествия работает полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Прорыв трубы с кипятком оставил москвичей без света

      Названо главное преимущество онлайн-знакомств

      Оказавшегося в рабстве у цыган участника СВО захотели выгнать из России

      Напавший на людей в российском гипермаркете оказался в состоянии наркотического опьянения

      Российские войска заняли более выгодные позиции у Стельмаховки

      Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

      54-летняя Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии

      Захарова объяснила закрытие консульства России страхом Польши

      Замглавы Минэнерго России Мочальникова обвинили в злоупотреблениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше