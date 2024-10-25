Место нападения на покупателей российского гипермаркета попало на видео

Появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Петербурге

В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах один работник магазина смотрит на пострадавших и просит другого принести атпечку, после чего опускается к лежащему на полу человеку и пытается оказать ему первую помощь.

По предварительной информации, ранения получили шесть человек. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе. Отмечается, что сейчас магазин закрыт, а на месте происшествия работает полиция.

