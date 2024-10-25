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20:33, 25 октября 2024Культура

Минкульт ответил на обвинения в запрете картины с цитатой Мандельштама

Минкульт не запрещал картину художницы Затуловской с цитатой Мандельштама

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство культуры России сообщило, что не запрещало к показу картину «Пиджак» современной художницы Ирины Затуловской на выставке современного искусства Cosmoscow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автор картины со стихами Осипа Мандельштама заявила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что ее работу запретили к показу без объяснения причин. При этом, по словам художницы, организаторы сослались на распоряжение Минкульта.

Однако в ведомстве заявили, что никаких распоряжений относительно картины «Пиджак» не давали. «Минкультуры России не запрещало показывать работу "Пиджак" Ирины Затуловской на ярмарке Cosmoscow в "Тимирязев центре"», — цитирует издание комментарий.

Ранее стало известно, что российские художники выступили в защиту отдела новейших течений в Третьяковской галерее.

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      Андрей Шеньшаков
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