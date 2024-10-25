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08:41, 25 октября 2024Экономика

Минприроды ограничило ввоз в Россию двух категорий бытовой техники

РБК: Минприроды ужесточило требования к ввозу в РФ кондиционеров и холодильников

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) ограничило ввоз в Россию кондиционеров и холодильников, ужесточив требования к импорту подобной бытовой техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Ужесточение затронуло продукцию с хладагентами (или холодильные агенты). Они представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Именно за счет этого компонента происходит охлаждение воздуха и обеспечивается поддержание оптимального температурного режима.

Однако 8 октября в ведомстве сообщили об ужесточении требований ввоза в Россию бытовой техники с хладагентами. Согласно нововведениям, импортерам будет необходимо разрешение Минприроды не только в отношении провоза продукции с моновеществами, но и смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования.

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На этом фоне участники рынка электроники и бытовой техники предупредили о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников в Россию. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщили, что теперь импортерам придется оформлять лицензию на 90 процентов кондиционеров. Что касается холодильников, то доля подобной бытовой техники, использующей фреон 410, сейчас составляет до 50 процентов. Без разрешения на ввоз от Минприроды подобные холодильники и кондиционеры нельзя будет импортировать в Россию, так как «решение уже вступило в силу», заключили в «Марвел-Дистрибуции».

Ранее сообщалось, что производители техники Electrolux и Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta) стали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. В частности, западные компании стали подписывать с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ. При этом, как уточнял управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин, шведский производитель Electrolux пытается блокировать размещение своих товаров даже на маркетплейсах.

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      Анатолий Акулов
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