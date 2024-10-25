Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 25 октября 2024Экономика

Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

На жителя столицы пожаловались из-за незаконной перепланировки

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Житель столицы решил сделать перепланировку, увеличить площадь ванной, и поплатился. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома 2, корпус 1 по улице Академика Анохина увеличил санузел за счет площади коридора и обустроил пространство для душевой кабины, а также объединил балкон с комнатой, демонтировав подоконный блок. Кроме того, москвич переоборудовал кухню.

На мужчину пожаловался сосед, который увидел, что в квартире идет ремонт и постоянно выносят строительные мешки. Прибывшие сотрудники Мосжилинспекции потребовали у москвича вернуть квартиру в исходное состояние. Они также напомнили, что перепланировки необходимо согласовывать с компетентными инстанциями.

Ранее основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева предупредила россиян о вероятности лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки. Это возможно, если собственник не исправит ремонт в течение трех месяцев — тогда жилье могут продать с торгов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия пресекла прорыв ВСУ в Курской области. Минобороны показало кадры уничтожения танка противника

      В Подмосковье строители больше года использовали одну из квартир ЖК как кабинет

      Жительница Курской области рассказала о направлявших ракеты на подвалы с жителями ВСУ

      Россия и Украина обменялись письмами военнопленных

      Путин поздравил таможенников с праздником

      В России слепили снежную бабу выше человеческого роста

      Бьянка Цензори в откровенном бюстгальтере снялась вместе с мужем

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше