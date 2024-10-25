Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

На жителя столицы пожаловались из-за незаконной перепланировки

Житель столицы решил сделать перепланировку, увеличить площадь ванной, и поплатился. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома 2, корпус 1 по улице Академика Анохина увеличил санузел за счет площади коридора и обустроил пространство для душевой кабины, а также объединил балкон с комнатой, демонтировав подоконный блок. Кроме того, москвич переоборудовал кухню.

На мужчину пожаловался сосед, который увидел, что в квартире идет ремонт и постоянно выносят строительные мешки. Прибывшие сотрудники Мосжилинспекции потребовали у москвича вернуть квартиру в исходное состояние. Они также напомнили, что перепланировки необходимо согласовывать с компетентными инстанциями.

Ранее основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева предупредила россиян о вероятности лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки. Это возможно, если собственник не исправит ремонт в течение трех месяцев — тогда жилье могут продать с торгов.