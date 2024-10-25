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13:20, 25 октября 2024Экономика

В Саудовской Аравии приступили к стройке самого большого небоскреба в мире

Bloomberg: в Эр-Рияде приступили к стройке самого большого небоскреба в мире

Кадр: Public Investment Fund / YouTube

В Саудовской Аравии приступили к строительству кубического небоскреба «Мукааб». Здание должно стать самым большим не только в Эр-Рияде, но и во всем мире, напоминает Bloomberg.

Земляные работы уже близки к завершению, фундамент здания почти готов. Согласно проекту, длина и высота каждой стены небоскреба составит рекордные 400 метров, а площадь всего объекта — 19 квадратных километров. Прежде звание самого гигантского здания носил завод Boeing в городе Эверетт штата Вашингтон. Внутри куба будет размещена спиралевидная башня высотой до потолка. Вокруг нее будут располагаться магазины и туробъекты.

«Мукааб» задуман в качестве центрального элемента района Нью Мурабба — нового рекреационного кластера в рамках стратегии «Видение 2030». Ежедневно на стройке трудятся порядка 900 рабочих. Проект ведет канадский девелопер AtkinsRéalis, а за финансирование отвечает государственная стройфирма New Murabba Development Company. Концепция Нью Мурабба — город в городе: все функциональные и увеселительные заведения, включая стадион на 45 тысяч мест, будут располагаться в шаговой доступности в пределах 15 минут. Окончание строительства намечено на 2030 год.

Ранее в Саудовской Аравии презентовали проект нового небоскреба под названием Discovery Tower. Здание высотой в 110 этажей планируется возвести на горнолыжном курорте Трожена в Неоме. По форме оно будет напоминать кристалл, а из его окон откроется вид на искусственное озеро.

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      Виктория Клабукова
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