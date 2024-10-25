Bristol Post: мужчина распознал сердечный приступ у беременной подруги по храпу

49-летний мужчина по имени Магнус Квиске распознал сердечный приступ у своей 36-летней беременной подруги по странному храпу. О том, как его внимательность спасла женщине жизнь, сообщает Bristol Post.

Отмечается, что женщина была на седьмой неделе беременности, когда однажды во сне стала издавать странные звуки, похожие на храп. Ее дыхание обеспокоило партнера. «Во мне проснулся странный инстинкт. Я схватил телефон и начал звонить в экстренные службы. Телефон был на громкой связи, пока я делал ей искусственное дыхание», — рассказал мужчина.

Ответившая на звонок оператор сказала, что припадок похож на сердечный приступ и необходимо продолжать делать искусственное дыхание. Мужчина реанимировал подругу одиннадцать минут. Приехавшие на вызов медики запустили сердце женщины с помощью дефибриллятора. Ее доставили в отделение неотложной помощи, где подтвердили сердечный приступ. Перед выпиской женщине установили кардиостимулятор.

«В больнице ей сделали УЗИ, показавшее, что с ребенком все в порядке. Мы были так счастливы, когда увидели, как бьется его сердце. Это был самый счастливый момент, несмотря на весь ужас произошедшего», — сказал Квиске.

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