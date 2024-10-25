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11:33, 25 октября 2024Забота о себе

Мужчина рассказал о тяжелых симптомах после заражения опасной бактерией

Бизнесмен заявил о заражении бактерией через биде, врачи опровергли его версию

Фото: Unsplash

Бизнесмен по имени Молсон Харт рассказал, что после заражения опасной бактерией у него появились тяжелые симптомы. Своей историей он поделился в соцсети Х (бывшая Twitter).

По словам Харта, в октябре он почувствовал недомогание и списал его на простуду. Однако вскоре его состояние ухудшилось: появилась сильная боль снизу живота, лихорадка, жжение при мочеиспускании и кровь в моче. «Однажды я увидел в моче темный сгусток и подумал, что это какая-то козявка, но это была запекшаяся кровь», — рассказал он. Позже в больнице установили, что мужчина заразился инфекцией мочевыводящих путей.

Молсон уверен, что заразился во время использования биде. Однако в комментариях к посту многие обычные пользователи и специалисты опровергли его предположение. Так, один из пользователей, представившийся врачом, объяснил, что причин заражения может быть множество, к примеру камни в мочевыводящих путях.

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      Алиса Дмитриева
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