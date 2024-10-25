Мужчина заразился тремя болезнями после укуса комара и впал в кому

В США мужчина три недели пролежал в коме из-за укуса комара

В штате Нью-Гэмпшир, США, мужчину, страдавшего от трех болезней одновременно из-за укуса комара, выписали из больницы. Об этом сообщает WCAX.

Комар укусил 55-летнего Джо Кейси в августе и заразил его восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ), лихорадкой Западного Нила и энцефалитом Сент-Луиса. В результате мужчина впал в кому и пролежал в ней три недели. Все это время врачи боролись за его жизнь. После пробуждения он не мог ходить и говорить.

Борьба с тремя болезнями ослабила иммунную систему Кейси. Отмечается, что в его черепе образовывалась жидкость, которая давила на клетки мозга. Врачи назвали состояние мужчины аномальным. Они подчеркнули, что только у 1000 американцев в год диагностируют одну из этих болезней.

Кейси осталось пройти реабилитационный курс, который будет длиться 2,5 месяца. Мужчина призвал родителей следить за тем, чтобы на них и их детях всегда был нанесен спрей от комаров. «Не недооценивайте размер врага», — обратился к жителям США он.

ВЭЛ, лихорадка Западного Нила и энцефалит Сент-Луиса относятся к РНК-содержащим вирусам. Они поражают центральную нервную систему, среди симптомов — головная боль, лихорадка, дезориентация, рвота и судороги.

Ранее сообщалось, что комариный укус, который житель американского штата Коннектикут пережил пять лет назад, оказался для него смертельным. Следующие пять лет мужчина жил между больницами и домами для инвалидов, пока его органы не отказали из-за бактериальной и стафилококковых инфекций, которые не поддавались лечению.