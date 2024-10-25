МВД выявило более 150 сценариев кибермошенников для обмана россиян

МВД: кибермошенники используют более 150 сценариев для похищения денег у россиян

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенников, которые используются для хищения денег у россиян. Об этом РИА Новости сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, правоохранители в текущих условиях нацелены на блокировку серых сим-карт, иностранного трафика, исключение подмены номера и банковских операций без согласия клиентов. Однако схемы мошенников продолжают меняться — так, по словам Филиппова, теперь мошенники реже представляются сотрудниками правоохранительных органов, они рассказывают о замене труб и батарей, а также о социальных фондах.

Ранее сообщалось, что мошенники купили в даркнете базу телефонов россиян и взломали личные кабинеты в банках.

