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12:08, 25 октября 2024Силовые структуры

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенников для обмана россиян

МВД: кибермошенники используют более 150 сценариев для похищения денег у россиян

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенников, которые используются для хищения денег у россиян. Об этом РИА Новости сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его словам, правоохранители в текущих условиях нацелены на блокировку серых сим-карт, иностранного трафика, исключение подмены номера и банковских операций без согласия клиентов. Однако схемы мошенников продолжают меняться — так, по словам Филиппова, теперь мошенники реже представляются сотрудниками правоохранительных органов, они рассказывают о замене труб и батарей, а также о социальных фондах.

Ранее сообщалось, что мошенники купили в даркнете базу телефонов россиян и взломали личные кабинеты в банках.

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      Илона Палей
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