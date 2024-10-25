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16:14, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об участившейся блокировке карт за неявку в военкомат

«Страна.ua»: на Украине участились случаи блокировки карт за неявку в военкомат

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине участились случаи блокировки карт за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Начали все чаще блокировать карты за неявку в ТЦК. Житель Одессы показал, что ему заблокировали карты сразу в трех банках», — сказано в публикации. Кроме того, уточняется, что у мужчины списали две тысячи гривен с одной из карт. В результате житель Одессы потерял 15 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что украинские банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам военкоматов. Как отмечалось, факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе.

20 октября стало известно, что в стране остановили бронирование от мобилизации до 16 ноября. Власти Украины намерены провести аудит оформленных отсрочек. ТЦК планируют выяснить, как много военнообязанных незаконно получили бронирование.

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      Кристина Есикова
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