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22:22, 25 октября 2024Мир

Небензя заявил о подготовке Западом провокаций на российских АЭС

Небензя: спецслужбы Запада готовили украинские ДРГ к провокациям на АЭС в России

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Россия располагает достоверной информацией о подготовке спецслужбами Запада провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Об этом на неформальной встрече Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, для провокаций на АЭС Запад планировал использовать украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

«У нас есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MИ6, систематически готовили украинские ДРГ для организации провокаций на атомных электростанциях в России», - сказал дипломат.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС и по-прежнему совершает атаки неподалеку от Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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