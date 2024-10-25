Новый образ Собчак раскритиковали в сети со словами «нацепила все, что увидела»

Новый образ журналистки Ксении Собчак раскритиковали в сети со словами «нацепила все, что было». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 318 тысяч подписчиков.

42-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала в сером джемпере, декорированном бантиками, и яркой блузе. Помимо этого, она надела юбку змеиным принтом, черные капроновые колготки и обувь на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала очки с прозрачными линзами и сумку с леопардовым принтом.

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Пользователи сети оценили внешний вид Собчак в комментариях под постом. «Если закрыть лицо, то одежда как у бабушки...», «Ксения одела все сразу — и леопард, и змея, и вышивка, — они в группе убили друг друга», «Нацепила все, что увидела», «Шляпы в клетку не хватает», «Образ уже из кожи вон, чересчур», «Два животных в одном луке?», «Леопардовая сумка все испортила», «Сегодня, видимо, стилист не помогал создать лук... ну или обкуренный был», — заявили они.

Ранее Собчак показала 20-летнюю сумку за 3,5 миллиона рублей. На снимке была представлена знаменитая сумка модели Kelly бренда Hermès, выполненная из красного бархата.