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18:56, 25 октября 2024Наука и техника

Обновленный «Ансат» представили на саммите БРИКС

«Вертолеты России» представили обновленный «Ансат» и Ми-38 на саммите БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Холдинг «Вертолеты России» «Ростеха» представил участникам и гостям саммита БРИКС в Казани новые вертолеты. Об этом сообщили в госкорпорации.

В аэропорту столицы Татарстана показали многоцелевой вертолет Ми-38, обновленный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.

«В Казань прилетел Ми-171А3 в конфигурации Aurus. Новейшая модификация создана для бизнес-перевозок. В этом исполнении вертолет может перевозить до десяти пассажиров, его салон включает все необходимое для комфортного перелета, в том числе на большие расстояния», — говорится в сообщении.

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Один из представленных «Ансатов» выполнен в импортозамещенном облике. Машина получила отечественные компоненты автопилота и системы управления, а также российские двигатели ВК-650В. Кроме того, вертолет получит новый несущий и хвостовой винты, а также доработанный фюзеляж.

В сентябре стало известно, что серийный вертолет Ка-32А11М совершил первый полет на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия холдинга «Вертолеты России». Вертолет получил новые двигатели и комплекс радиоэлектронного оборудования.

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      Даниил Иринин
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