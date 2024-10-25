Один регион России получил почти полмиллиарда рублей доходов от туризма

Северная Осетия привлекла в бюджет свыше 460 миллионов рублей доходов от туризма

За девять месяцев 2024 года Северная Осетия получила почти полмиллиарда рублей доходов от туристической сферы. Об этом заявил глава российского региона Сергей Меняйло у себя в Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности туризм принес Северной Осетии свыше 460 миллионов рублей. Больше всего средств в местный бюджет привлекла деятельность по предоставлению услуг общественного питания и размещения туристов, добавил Меняйло.

«Туриндустрия уже стала важнейшим направлением экономического развития Северной Осетии, — подчеркнул глава республики. — Эта сфера помогает нам создавать новые рабочие места, развивать и поддерживать малый и средний бизнес».

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2024 года туристы потратили в Калининградской области 20 миллиардов рублей. Об этом заявил министр по культуре и туризму российского региона Андрей Ермак.