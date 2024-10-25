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11:49, 25 октября 2024Моя страна

Один регион России получил почти полмиллиарда рублей доходов от туризма

Северная Осетия привлекла в бюджет свыше 460 миллионов рублей доходов от туризма

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

За девять месяцев 2024 года Северная Осетия получила почти полмиллиарда рублей доходов от туристической сферы. Об этом заявил глава российского региона Сергей Меняйло у себя в Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности туризм принес Северной Осетии свыше 460 миллионов рублей. Больше всего средств в местный бюджет привлекла деятельность по предоставлению услуг общественного питания и размещения туристов, добавил Меняйло.

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«Туриндустрия уже стала важнейшим направлением экономического развития Северной Осетии, — подчеркнул глава республики. — Эта сфера помогает нам создавать новые рабочие места, развивать и поддерживать малый и средний бизнес».

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2024 года туристы потратили в Калининградской области 20 миллиардов рублей. Об этом заявил министр по культуре и туризму российского региона Андрей Ермак.

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