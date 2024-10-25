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15:08, 25 октября 2024Россия

Одноклассник рассказал о подозреваемом в резне в российском гипермаркете мужчине

Одноклассник о подозреваемом в резне в магазине Петербурга: он вел фехтование

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, преподавал детям фехтование. Об этом рассказал одноклассник обвиняемого, его слова приводит Telegram-канал «Mash на волне».

Он сообщил, что уже несколько лет не видел своего одноклассника Юрия Артемьева. Последний раз петербуржец пересекался с подозреваемым в гипермаркете, где тот устроил резню, между рядами магазина. Арьемьева одноклассник охарактеризовал как спокойного и скрытного человека. Он не знает ничего о его семье и детях.

Резня в гипермаркете Петербурга произошла в пятницу, 26 октября. Злоумышленник с ножом пришел в магазин и напал на людей, пострадали, по неофициальным данным, шесть человек. Мужчину сумел остановить один из покупателей, который скрутил его.

Подозреваемый мог употребить наркотики перед случившемся. В момент самого нападения он кричал, что ненавидит людей. Очевидец случившегося рассказал, что злоумышленник сначала кидал в людей бутылки с шампанским, а уже потом схватился за нож. Следователи возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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