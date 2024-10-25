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14:13, 25 октября 2024Россия

Окровавленных пострадавших на месте ДТП с перевозившей бойцов СВО скорой сняли на видео

Появились кадры с места ДТП с перевозившей бойцов СВО скорой под Волгоградом

В сети появилось видео с места произошедшего в Волгоградской области ДТП с участием автомобиля скорой помощи, предположительно, перевозившей раненых бойцов из зоны специальной военной операции (СВО). Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На записи видна помятая машина скорой помощи, вокруг которой разбросаны обломки, личные вещи и медицинские приспособления. На асфальте и обочине в крови лежат двое пострадавших. Еще один раненый находится в салоне автомобиля. Кроме того, на фоне слышен громкий стон испытывающего боль человека. «Скорая помощь крутанулась вообще жестко. Ребят в госпиталь везли», — говорит оператор, который остановился, чтобы оказать помощь.

Судя по кадрам, оставшийся в автомобиле пострадавший оказался заблокирован внутри. Присутствующие на месте аварии россияне решили не ломать самостоятельно дверь машины и дождаться приезда медиков.

О том, что скорая помощь, перевозившая раненых бойцов СВО, попала в ДТП в районе населенного пункта Солодовка, стало известно днем 25 октября. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит Минобороны России. В результате аварии он перевернулся.

Ранее в Санкт-Петербурге загоревшаяся после аварии фура упала с моста на Московском шоссе. Этот момент снял на видео проезжавший мимо автомобилист. Как стало известно, водителя большегруза спасти не удалось. Его тело отбросило на десятки метров от места аварии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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