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07:55, 25 октября 2024Бывший СССР

Опубликованы первые панорамные кадры Селидово после начала отступления ВСУ

РИА Новости опубликовало первые панорамные кадры Селидово, его покидают ВСУ

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости опубликовало первые панорамные кадры населенного пункта Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) после начала отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На записи видно, что в некоторых квартала города поднимается дым. Как уточнили в силовых структурах ДНР, некоторые группы украинских военных спешно покидают позиции, об этом свидетельствуют данные объективного контроля. Однако очаги сопротивления по-прежнему остаются.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные начали брать в клещи группировку ВСУ в Селидово. По его словам, ВС РФ перерезали практически все дороги, по которым украинскому гарнизону доставляли снабжение.

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      Марина Совина
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