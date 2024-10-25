Оскароносный режиссер поддержал Трампа

Режиссер Мел Гибсон заявил, что у Харрис «IQ, как у столба», и поддержал Трампа

Оскароносный режиссер Мел Гибсон, автор картин «Страсти Христовы» и «По соображениям совести» поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Интервью с ним доступно на YouTube-канале портала TMZ.

По словам Гибсона, он поддержит на выборах экс-президента США, потому что у его соперницы Камалы Харрис нет представлений о политике и низкий интеллект.

«Думаете, я за Трампа? Хорошее предположение. Я просто знаю, что произойдет, если мы выберем ее (Харрис — прим. «Ленты.ру»). Ничего хорошего. Это ничтожный послужной список, отсутствие знаний о политике и готовности вести полемику. Да у нее IQ, как у столба!» — заявил Гибсон.

Ранее сообщалось, что певица Бейонсе поддержала кандидатуру Харрис, разрешив ей идти на выборы под ее хитовый трек.