Defense One: поставки снарядов США ВСУ задержались из-за проблем с Deutsche Bahn

Поставки артиллерийских снарядов из США в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022-2023 годах задержались из-за извечных проблем с Deutsche Bahn, основным немецким оператором железнодорожного сообщения и логистики, которые не смогли доставить боеприпасы точно в срок. Об этом со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщает издание Defense One.

«Поставки боеприпасов на Украину задержались как минимум на два месяца из-за проблем с военным контрактом США с Deutsche Bahn... "Несколько задержек" имели место между декабрем 2022 года и январем 2023 года, примерно в то же время, когда у Украины начали заканчиваться боеприпасы из США», — говорится в публикации.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn известен в Германии вечными задержками и отменами рейсов. Каждый пятый пассажирский поезд этой компании опаздывает больше чем на 15 минут.

Ранее украинские военные пожаловались, что западные страны чересчур задерживают поставки снарядов для ВСУ, в то время как Российская армия имеет значительное преимущество по их количеству и может применять их практически без перерыва.

