Президент Турции заявил об использовании США террористов в своих интересах

Реджеп Эрдоган: США используют террористов на Ближнем Востоке в своих интересах

Соединенные Штаты Америки используют террористов на Ближнем Востоке в своих интересах. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

«Сейчас уже общеизвестный факт, что Америка использует террористические организации в регионе в своих собственных интересах и для безопасности Израиля», — заявил политик, добавив, что Вашингтон поставляет Тель-Авиву боеприпасы, оборудование и финансовую помощь.

Ранее Эрдоган рассказал, что атаки на сектор Газа и Ливан показали, что Израиль является «сионистской террористической организацией». Турецкий лидер также указал на то, что «напряженная ситуация» между Израилем и Ираном «усилила риск» регионального конфликта на Ближнем Востоке.

До этого президент Турции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как был остановлен Адольф Гитлер. Он подчеркнул, что Анкара будет выступать против израильского правительства любой ценой.