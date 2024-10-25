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10:20, 25 октября 2024Бывший СССР

Путин назвал интимными детали предложений о переговорах от Киева

Путин назвал интимными детали переданных Украиной предложений о переговорах

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал интимными детали предложений о переговорах, переданных Украиной через Турцию. Об этом он заявил в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Знаете, это такие все-таки интимные вещи», — сказал российский лидер в ответ на вопрос журналистки.

Перед этим, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин рассказал, что получал предложения о переговорах с Украиной, переданные через Турцию, и дал согласие. Однако на следующий же день президент Украины Владимир Зеленский отказался от этого предложения.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление подразделениями, которые оказались окружены в Курской области. По его словам, украинские военные до конца не понимают, что находятся в окружении.

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      Александр Курбатов
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