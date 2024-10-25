Путин прокомментировал поведение Украины

Путин назвал иррациональным поведением действия властей Украины

Действия властей Украины являются иррациональным поведением. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

«Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов», — заявил президент. Он добавил, что это является причиной отсутствия каких-либо перспектив в области двусторонних договоренностей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова искать любые разумные компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отказался говорить подробности, потому что переговоров в этой области пока не ведется.