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12:06, 25 октября 2024Бывший СССР

Путин прокомментировал поведение Украины

Путин назвал иррациональным поведением действия властей Украины

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Действия властей Украины являются иррациональным поведением. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

«Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов», — заявил президент. Он добавил, что это является причиной отсутствия каких-либо перспектив в области двусторонних договоренностей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова искать любые разумные компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отказался говорить подробности, потому что переговоров в этой области пока не ведется.

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      Сергей Болиев
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