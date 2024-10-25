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11:59, 25 октября 2024Мир

Путин рассказал о попытках Украины представить инициативы по урегулированию через Турцию

Путин: Украина пыталась через Турцию представить РФ инициативы по урегулированию
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Украина через Турцию неоднократно пыталась представить России свои инициативы по урегулированию конфликта. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Турецкие наши партнеры — они не в первый раз, они неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», — сказал Путин.

Глава РФ пообещал изучить материалы по Украине, которые были ему предоставлены турецкой стороной на полях саммита БРИКС в Казани.

Ранее Путин заявил, что Москва готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, которые «складываются из реалий на земле».

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      Виктория Кондратьева
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