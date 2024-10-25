Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ

Путин: командиры ВСУ скрывают от своих подчиненных, что они попали в окружение

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24, передает РИА Новости.

Он отметил, что о происходящем рассказали сдавшиеся в плен украинские военные. По их словам, командиры стараются скрывать текущее положение дел. Однако, подчеркнул российский лидер, «ситуацию это не меняет».

Кроме того, по словам Путина, командиры ВСУ расстреливают своих же военнослужащих при первой попытке сдачи в плен.

Ранее бойцы ВСУ, взятые в плен в Курской области, рассказали, что командование отказало им в эвакуации из района боевых действий. Четверых солдат удалось взять в плен при отражении семи контратак в ночь на 25 октября.