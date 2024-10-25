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21:26, 25 октября 2024Экономика

Путин утвердил МРОТ на 2025 год

Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 руб.

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как следует из документа, в следующем году МРОТ составит 22 440 рублей против 19 242 рублей в 2024 году. Таким образом, с 1 января он вырастет на 16,6 процентов.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердила Госдума, после этого его размер одобрил Совет Федерации. Предполагается, что к 2030 году МРОТ достигнет как минимум 35 тысяч рублей в месяц. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил включить «показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год» в нацпроект «Кадры».

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      Марина Совина
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