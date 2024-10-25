Путин высказался о стремлении Киева добиться безопасности за счет НАТО

Путин: Украине будет лучше, если Киев осознает бесперспективность своего подхода

Украине будет лучше, если ее власти осознают бесперспективность своего подхода к безопасности без учета российских интересов. Об этом заявил в интервью Ольге Скабеевой президент России Владимир Путин, видео беседы доступно в Telegram-канале журналистки.

По мнению российского лидера, стремление Киева добиться безопасности за счет сотрудничества с НАТО непродуктивно с точки зрения отношений с Россией.

«Мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с Россией, тем будет лучше для всех, в том числе, а, может быть, и прежде всего, — для них самих», — высказался президент.

Ранее Путин заявил о несогласии России идти на уступки по украинскому конфликту. Глава государства подчеркнул, что любой исход специальной военной операции должен быть в пользу России.