Россия отказалась идти на уступки по украинскому конфликту

Путин: Россия не собирается идти на уступки по украинскому урегулированию

Россия не собирается идти на уступки по украинскому конфликту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью в интервью журналистке Ольге Скабеевой, которое опубликовано в ее Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что любой исход специальной военной операции должен быть в пользу России.

Президент отметил, что при проработке условий урегулирования следует исходить из реалий, которые складываются на поле боя.

В интервью Путин назвал один из факторов успеха Российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Таким фактором, по его мнению, является высокая степень синхронизации действий различных родов войск. В сочетании с полученным боевым опытом это дает положительный эффект на поле боя, заключил он.