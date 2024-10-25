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11:58, 25 октября 2024Россия

Россия отказалась идти на уступки по украинскому конфликту

Путин: Россия не собирается идти на уступки по украинскому урегулированию

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Россия не собирается идти на уступки по украинскому конфликту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью в интервью журналистке Ольге Скабеевой, которое опубликовано в ее Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что любой исход специальной военной операции должен быть в пользу России.

Президент отметил, что при проработке условий урегулирования следует исходить из реалий, которые складываются на поле боя.

В интервью Путин назвал один из факторов успеха Российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Таким фактором, по его мнению, является высокая степень синхронизации действий различных родов войск. В сочетании с полученным боевым опытом это дает положительный эффект на поле боя, заключил он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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