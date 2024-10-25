Гутерриш обсудил с Путиным международную финансовую систему

Генсек ООН Гутерриш на БРИКС обсудил с Путиным международную финансовую систему

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы международной финансовой системы. Об этом пишет РИА Новости.

«Генеральный секретарь и президент также обсудили вопросы развития и международной финансовой системы», — рассказали в офисе генсекретаря.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путин и генсек ООН обсудили судоходство в Черном море. Представитель ООН выступил за важность свободы судоходства в Черном море, поддержал продолжение переговоров по этой теме.

Генсек ООН заявил, что межгосударственное объединение БРИКС способно сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности.