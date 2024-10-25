Раскрыты подробности обучения ВСУ использованию оружия США

Пленный Грачев: ВСУ учили пользоваться гранатометом SMAW и не давали стрелять

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Грачев заявил, что во время обучения мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW. Его слова приводит РИА Новости.

Грачев сообщил, что солдат ВСУ учили пользоваться гранатометом, однако не давали из него стрелять. Он назвал SMAW единственным иностранным оружием, которое он заметил за почти год в украинских войсках.

«В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто гранатомет SMAW взводить, один раз и все… только показали, как им пользоваться, а так — не стреляли», — подчеркнул пленный.

Ранее в США подтвердили выделение Украине 800 миллионов долларов. По данным NYT, американская поддержка направлена на представление Киеву возможности «вести войну собственным оружием и на своих условиях».