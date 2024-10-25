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14:19, 25 октября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в петербургском гипермаркете и попали на видео

Росгвардия показала кадры помощи пострадавшим в петербургском гипермаркете

В Санкт-Петербурге на камеры наблюдения попал момент, как сотрудники Росгвардии оказывают первую помощь пострадавшим от нападения мужчины в гипермаркете. Соответствующий ролик «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как силовики уносят одного из потерпевших на носилках.

Нападение на посетителей произошло в гипермаркете «Окей», расположенном в Московском районе города. По предварительной информации, злоумышленником оказался 44-летний Юрий Артемьев. Его задержали.

При себе у нападавшего было два кухонных ножа.

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      Артем Соколов
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