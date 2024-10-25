Задержанный за нападение на покупателей в петербургском гипермаркете попал на видео

МВД показало кадры с мужчиной, напавшим на людей в петербургском гипермаркете

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в петербургском гипермаркете и попали на видео

Начало событий в новости Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в петербургском гипермаркете и попали на видео

Мужчина, напавший на посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге, попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах видны служебные автомобили около места происшествия на проспекте Космонавтов. Сам нападавший лежит в помещении на носилках с перевязанной головой – его уносят медики и силовики.

Ранее сообщалось, что мужчина, изрезавший шесть человек в магазине, мог быть вооружен двумя кухонными ножами. Его место жительства находится в семи минутах ходьбы от гипермаркета.

Злоумышленника уже доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.