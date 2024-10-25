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02:01, 25 октября 2024Мир

Россия проведет встречу Совбеза ООН по преступлениям Киева

РФ проведет неформальное заседание СБ ООН по теме преступлений Киева 25 октября

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по теме преступлений Киева против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча пройдет в пятницу, 25 октября, в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени). По словам первого зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрия Полянского, Москва предоставит «много свидетельств» преступлений Киева, в том числе и от первого лица.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны намеренно поддерживают вопрос Украины в Совете Безопасности ООН. По его мнению, если бы страны хотели обратить внимание на украинский кризис, их представители бы сообщали «хоть какую-то правду о происходящем».

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      Марина Совина
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