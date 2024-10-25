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16:31, 25 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о смертельных последствиях стресса

Эндокринолог Павлович: стресс может привести к заболеваниям щитовидной железы

Фото: Gianfranco Grenar / Unsplash

Среди причин опасных и иногда смертельных заболеваний щитовидной железы есть неочевидные, рассказала врач-эндокринолог Наталья Павлович. О причинах нарушений в работе этого органа она сообщила в беседе с «Известиями».

Среди причин заболеваний щитовидной железы Павлович перечислила наследственную предрасположенность, аутоиммунные заболевания, нарушение синтеза гормонов в органе из-за смежных болезней или приема определенных препаратов. Также их развитие могут спровоцировать оперативные вмешательства на щитовидной железе, воспалительные процессы в теле, недостаток или переизбыток потребления йода. Однако врач предупредила, что к негативным последствиям для органа могут привести и внешние факторы: стресс, неблагоприятные условия жизни, например, загрязнение окружающей среды радиацией.

Если у человека наблюдаются утомляемость, слабость, резкие колебания веса, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, нарушения памяти, мышечные боли, судороги, проблемы с желудком и со зрением и ощущение комка в горле, Павлович рекомендовала обратиться к врачу.

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По словам эндокринолога, сохранить здоровье щитовидной железы помогут здоровый образ жизни, сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и достаточное количество сна. Также она посоветовала избегать стресса, не принимать гормональные препараты и другие лекарства, в том числе БАДы, без назначения врача и регулярно проходить обследование у эндокринолога для раннего выявления отклонений.

Ранее эндокринолог Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.

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      Александра Лисица
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