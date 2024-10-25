Россиян предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств

РБК: мошенники ищут дропперов на сайтах знакомств и в чатах домов

Мошенники стали активно искать соучастников на сайтах знакомств и в чатах домов. Об этом россиян предупредили эксперты по кибербезопасности в разговоре с РБК.

В материале уточняется, что речь идет о дропперах. Их злоумышленники могут искать на сайтах знакомств. По словам экспертов, как правило, на уловку мошенников попадаются девушки. «Дарят конфеты и цветы, а потом предлагают хорошие деньги за простую просьбу: перевести через свой счет деньги другу и маме нового знакомого, чтобы сэкономить на комиссии», — отмечается в статье. После этого новый знакомый перестает выходить на связь.

Также злоумышленники ищут дропперов на игровых площадках. Они предлагают игрокам обменять реквизиты карты на игровую валюту или экипировку. Как подчеркнули специалисты, жертвами в этом случае становятся дети.

Кроме того, сообщили собеседники издания, предложение стать дроппером маскируется злоумышленниками под вакансию с обещанием легкого заработка. Такие предложения о сотрудничестве размещаются в соцсетях, а также в различных чатах, в том числе домовых. Нередко подобные объявления связаны с заработком на маркетплейсах, добавили эксперты.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Росфинмониторинга. Злоумышленники отправляют потенциальным жертвам фальшивые предупреждения о том, что их подозревают в финансировании незаконной деятельности.