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13:30, 25 октября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли полезный рецепт с квашеной капустой

Диетолог Гинзбург: в полезный салат с квашеной капустой нужно добавить клюкву

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Для сохранения полезных свойств квашеной капусты ее необходимо правильно приготовить, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Полезный рецепт с этим продуктом он раскрыл россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

В полезный салат с капустой, по его словам, нужно добавить лук, который защищает от простуды, и оливковое масло, улучшающее обмен веществ и состояние сосудистой стенки. Также диетолог посоветовал включить в рецепт и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие.

Таким образом, заверил Гинзбург, квашеная капуста сохранит все полезные свойства, а срок ее хранения будет увеличен.

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Ранее Гинзбург посоветовал некоторым россиянам отказаться от квашеной капусты. По его словам, соленая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек.

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      Александра Лисица
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