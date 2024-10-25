Россиянам раскрыли полезный рецепт с квашеной капустой

Диетолог Гинзбург: в полезный салат с квашеной капустой нужно добавить клюкву

Для сохранения полезных свойств квашеной капусты ее необходимо правильно приготовить, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Полезный рецепт с этим продуктом он раскрыл россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

В полезный салат с капустой, по его словам, нужно добавить лук, который защищает от простуды, и оливковое масло, улучшающее обмен веществ и состояние сосудистой стенки. Также диетолог посоветовал включить в рецепт и клюкву, которая оказывает противовоспалительное действие.

Таким образом, заверил Гинзбург, квашеная капуста сохранит все полезные свойства, а срок ее хранения будет увеличен.

Ранее Гинзбург посоветовал некоторым россиянам отказаться от квашеной капусты. По его словам, соленая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек.