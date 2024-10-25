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09:38, 25 октября 2024Путешествия

Россиянка почувствовала недомогание во время полета на самолете и не выжила

Летевшая из Москвы россиянка почувствовала недомогание в самолете и не выжила

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Летевший из Москвы в Нижневартовск самолет российской авиакомпании совершил посадку в Перми из-за больной пассажирки на борту. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Пермь».

Непредвиденная ситуация произошла в пятницу ночью, 25 октября. 77-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета, из-за чего командиру воздушного судна пришлось экстренно садиться в другом городе.

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В результате самолет приземлился в аэропорту Перми. К нему сразу же прибыла бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать пассажирку, однако она не выжила.

Ранее следовавший из Сочи самолет совершил экстренную посадку. Инцидент произошел в четверг, 24 октября, с направлявшимся в Санкт-Петербург Airbus A320. Экипаж доложил о больном пассажире на борту. У 67-летнего мужчины упало давление и случился сердечный приступ.

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      Фариза Бацазова
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