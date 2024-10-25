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19:48, 25 октября 2024Силовые структуры

Российский студент пришел в колледж с молотком и ударил сокурсника по голове

В Калининграде 16-летний россиянин ударил сокурсника молотком

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Калининграде в отношении 16-летнего россиянина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным силовиков, 12 октября юноша пришел в учебное учреждение с молотком, чтобы отомстить сокурснику. Улучив момент, он нанес сопернику сильный удар по затылку. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали помощь.

Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее в Тюмени мужчина с молотком напал на муфтия, осудившего радикальных исламистов.

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      Владимир Седов
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