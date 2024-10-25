Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Бобровский быстрее всех в НХЛ одержал 400 побед

Российский вратарь клуба «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в НХЛ. Это произошло в матче регулярного первенства против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился со счетом 3:1 в пользу «Флориды». Он стал 14-м вратарем в истории и первым россиянином, которому покорилось это достижение. Для этого ему потребовалось 707 матчей.

«Моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ, это так особенно. Не многие могут через это пройти. Я это ценю и дорожу этим. Я хочу быть в наилучшей форме, чтобы извлечь из этого максимум», — поделился Бобровский. Он добавил, что по-прежнему наслаждается игрой как маленький ребенок.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В июне 2024-го он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

