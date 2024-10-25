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12:30, 25 октября 2024Мир

РПК взяла на себя ответственность за теракт в Турции

Запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

Фото: Reuters

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя ответственность за террористический акт, совершенный в Анкаре 23 октября в офисе аэрокосмической компании Tusaş, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканал «Сёзджу».

По данным телеканала, теракт был организован «Батальоном бессмертных» — боевым крылом РПК. Отмечается, что планирование теракта велось долгое время, и он не связан с внутриполитическими событиями в Турции.

Ранее полиция Стамбула задержала 35 сторонников РПК по подозрению в подготовке уличных акций, в том числе с применением зажигательных смесей. Одновременно в Анкаре произошло задержание десятков представителей курдской организации. Как сообщается, группы антитеррористического управления областного управления полиции передал задержанных в Генеральную прокуратуру.

23 октября в головном офисе Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Преступники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого они открыли огонь, позже прогремел взрыв.

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      Виктория Кондратьева
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